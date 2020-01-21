LANZARTE
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VARIEDADES
Shows de variedades, magia de cerca, equilibrios imposibles, burbujas gigantes, dibujos de arena, gimnasia rítmica, sombras chinescas, y mucho más. Shows muy trabajados y especiales, mucho humor, payasos, comedia, malabares. No dejes que te lo cuenten.
SHOWS TRIBUTO
Shows tributo, es una selección de artistas con una imagen y puesta en escena muy cuidada. Disponemos de un surtido musical muy completo con artistas nacionales e internacionales. Grandes voces, grandes profesionales y con una imagen visual impecable.
MÚSICOS Y BANDAS
Músicos solistas, dúos musicales, bandas de música y cantantes. Cuerdas, percusionistas, vientos, Pianistas… que necesitas? Lo tenemos! Un amplio repertorio de artistas que harán que sus clientes disfruten. DJS con música a la carta y equipos de sonido y luces propios
CATEGORÍAS SHOWS
Lanzarte se enfoca en un amplio espectro musical, música clásica, rock, pop, soul, blues, indi, música tropical, música disco, electrónica y muchos más estilos. Somos una agencia independiente con sede en Lanzarote para administración, reservas y desarrollo de talentos musicales.
Últimas llegadas
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Imagina disfrutar de una noche mágica en un hotel de ensueño, rodeado de música en vivo, espectáculos impresionantes y actuaciones que te dejarán sin aliento. Con Espectáculos, música y eventos check shows y LANZARTE ESPECTACULOS, esto es posible.
Nuestro equipo de expertos ha seleccionado cuidadosamente a los mejores artistas de la región, garantizando calidad y profesionalismo en cada presentación. Desde músicos talentosos que te harán bailar al ritmo de la salsa, hasta acróbatas que desafiarán la gravedad con sus increíbles habilidades, tenemos todo lo que necesitas para hacer de tu evento un éxito rotundo.
Pero eso no es todo, también ofrecemos una amplia variedad de espectáculos temáticos que se adaptan a tus gustos y preferencias. ¿Quieres una noche de flamenco apasionado? ¿O tal vez prefieres un show de comedia que te haga reír sin parar? ¡Lo tenemos cubierto! Solo dinos qué tipo de evento estás planeando y nosotros nos encargaremos del resto.
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LANZARTE CASTING / ENVÍANOS TU DEMO
Somos una agencia de reservas y gestión especializada en encontrar Shows, voces y los sonidos más frescos que existen para llevarlos a su hotel.
Reservamos artistas en todo Canarias, mientras trabajamos en estrecha colaboración con las cadenas Hoteleras más importantes, clubs, discotecas y agencias de promoción: construyendo un circuito artístico de calidad para su empresa.